Le “Salon de la Voyance, des Arts Divinatoires et du Paranormal” aura lieu les 4/5 juin 2022 a l’espace Osco Manosco de Manosque. D’autres dates en d’autres lieux se peaufinent déjà, à suivre…. Vous pourrez y rencontrer des voyants, médiums, tarologues, astrologues, passeurs d’âme, tirage de runes, lectures karmiques, librairies,… ainsi que des vendeurs de produits et accessoires liés à l’ésotérisme. Ces 2 journées seront l’occasion de laisser votre curiosité vous guider, d’aller chercher la “vérité” ou de mieux comprendre l’inexplicable…. Mise en place de 2 tarifs: Achat en caisse: 2€/jour ou 3€ le “pass week end” Achat en ligne 1.5€/jour ou 2.5€ le “pass week end” a venir sur le site Pour toute info merci de suivre ce lien : [https://salondelavoyanceetduparanormal.jimdofree.com/](https://salondelavoyanceetduparanormal.jimdofree.com/)

2€/J ou 3€ pour le week-end.

Venez rencontrer des voyants, médiums, tarologues, astrologues, passeurs d’âme, tirage de runes, lectures karmiques, librairies, ainsi que des vendeurs de produits et accessoires liés à l’ésotérisme salle des fêtes OSCO MANOSCO Manosque Manosque Alpes-de-Haute-Provence

