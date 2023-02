Salon de la voyance & bien-être Salle le 44 Plan-de-Cuques Plan-de-Cuques Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Plan-de-Cuques

Salon de la voyance & bien-être Salle le 44, 18 février 2023, Plan-de-Cuques Plan-de-Cuques. Salon de la voyance & bien-être 44 Avenue Paul Sirvent Salle le 44 Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhone Salle le 44 44 Avenue Paul Sirvent

2023-02-18 10:00:00 – 2023-02-19 18:00:00

Salle le 44 44 Avenue Paul Sirvent

Plan-de-Cuques

Bouches-du-Rhone Plan-de-Cuques Even’ka s’installera à la Salle Le 44 du Samedi 18 au Dimanche 19 Février 2023 pour son « SALON DE LA VOYANCE & BIEN-ÊTRE ».



Le salon se compose de plusieurs espaces:



– 1 Espace Thérapeutes

– 1 Espace Arts Divinatoires

– 1 Espace de Shopping

– Conférences et Ateliers tout au long du week-end



Restauration et Buvette sur place

Accès handicapé

Parking Nous vous attendons nombreux pour ce week-end de découverte : médium, voyant, astrologie, lithothérapie, art spirituel, magnétisme, pendule, tarologue, fleur de bach… assoeven.ka@orange.fr +33 7 49 39 59 05 https://fb.me/e/48GLAxHmB Salle le 44 44 Avenue Paul Sirvent Plan-de-Cuques

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Plan-de-Cuques Autres Lieu Plan-de-Cuques Adresse Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhone Salle le 44 44 Avenue Paul Sirvent Ville Plan-de-Cuques Plan-de-Cuques lieuville Salle le 44 44 Avenue Paul Sirvent Plan-de-Cuques Departement Bouches-du-Rhone

Salon de la voyance & bien-être Salle le 44 2023-02-18 was last modified: by Salon de la voyance & bien-être Salle le 44 Plan-de-Cuques 18 février 2023 44 Avenue Paul Sirvent Salle Le 44 Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Plan-de-Cuques, Bouches-du-Rhône Salle le 44 Plan-de-Cuques

Plan-de-Cuques Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhone