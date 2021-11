Plouha Plouha 22580, Plouha Salon de la vente à domicile Plouha Plouha Catégories d’évènement: 22580

Plouha

Salon de la vente à domicile Plouha, 7 novembre 2021, Plouha. Salon de la vente à domicile Salle L’Hermine 24 Avenue Laënnec Plouha

2021-11-07 – 2021-11-07 Salle L’Hermine 24 Avenue Laënnec

Plouha 22580 Organisé par l’association des Parents d’élèves de l’école St Yves de Plouha

Prêt à porter, lingerie, chaussures, bijoux, parfums, cosmétiques, sacs à main, beauté, bien-être, linge de maison, accessoires culinaires, décoration, jeux, loisirs créatifs, entretien de la maison…

Petite restauration et buvette sur place.

