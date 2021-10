Lusigny-sur-Barse Lusigny-sur-Barse Aube, Lusigny-sur-Barse Salon de la vente à domicile Lusigny-sur-Barse Lusigny-sur-Barse Catégories d’évènement: Aube

Lusigny-sur-Barse

Salon de la vente à domicile Lusigny-sur-Barse, 6 novembre 2021, Lusigny-sur-Barse. Salon de la vente à domicile 2021-11-06 10:00:00 – 2021-11-06 18:00:00

Lusigny-sur-Barse Aube Lusigny-sur-Barse emma.lafeepapillon@gmail.com +33 6 40 87 58 14 dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Lusigny-sur-Barse Autres Lieu Lusigny-sur-Barse Adresse Ville Lusigny-sur-Barse lieuville 48.25332#4.26787