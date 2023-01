Salon de la Truffe et des Produits du terroir Saint-Cannat Saint-Cannat Saint-Cannat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Cannat

Salon de la Truffe et des Produits du terroir Saint-Cannat, 5 février 2023, Saint-Cannat Saint-Cannat. Salon de la Truffe et des Produits du terroir Avenue Jules Guesde Salle du 4 septembre Saint-Cannat Bouches-du-Rhône Salle du 4 septembre Avenue Jules Guesde

2023-02-05 09:00:00 – 2023-02-05 17:00:00

Salle du 4 septembre Avenue Jules Guesde

Saint-Cannat

Bouches-du-Rhône Saint-Cannat Venez découvrir ou redécouvrir l’univers de la Truffe, ce champignon si mystérieux et mythique que l’on appelle Diamant Noir



Une 50e d’exposants passionnés : Truffes fraîches, champignons,huile d’olive, châtaignes, charcuterie, fromages, nougats, coutellerie, art et autres produits du terroir…

Pour régaler vos papilles : brouillades truffées, crêpes, huitres, boissons… Bienvenue à la 4e édition terroir de cette journée festive et pleine de découvertes autour de la Truffe et Produits du Terroir. Organisée par l’Association Trufficulture 13 en partenariat avec la Municipalité de Saint – Cannat +33 7 69 91 81 72 Salle du 4 septembre Avenue Jules Guesde Saint-Cannat

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Cannat Autres Lieu Saint-Cannat Adresse Saint-Cannat Bouches-du-Rhône Salle du 4 septembre Avenue Jules Guesde Ville Saint-Cannat Saint-Cannat lieuville Salle du 4 septembre Avenue Jules Guesde Saint-Cannat Departement Bouches-du-Rhône

Salon de la Truffe et des Produits du terroir Saint-Cannat 2023-02-05 was last modified: by Salon de la Truffe et des Produits du terroir Saint-Cannat Saint-Cannat 5 février 2023 Avenue Jules Guesde Salle du 4 septembre Saint-Cannat Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Saint-Cannat Saint-Cannat, Bouches-du-Rhône

Saint-Cannat Saint-Cannat Bouches-du-Rhône