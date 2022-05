Salon de la spiritualité et du bien-être Duravel Duravel Catégories d’évènement: Duravel

Lot

Salon de la spiritualité et du bien-être Duravel, 15 mai 2022, Duravel. Salon de la spiritualité et du bien-être Duravel

2022-05-15 – 2022-05-15

Duravel Lot Duravel L’association Art et Décoration Duravellois organise son salon de la spiritualité et du bien-être.

Tout au long de la journée, vous découvrirez de nombreux exposants et thérapeutes. Des conférences sur divers thèmes auront également lieu. +33 6 13 85 58 27 Art et décoration duravellois

Duravel

dernière mise à jour : 2022-04-29 par OT CVL Vignoble

Détails Catégories d’évènement: Duravel, Lot Autres Lieu Duravel Adresse Ville Duravel lieuville Duravel Departement Lot

Duravel Duravel Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/duravel/

Salon de la spiritualité et du bien-être Duravel 2022-05-15 was last modified: by Salon de la spiritualité et du bien-être Duravel Duravel 15 mai 2022 Duravel Lot

Duravel Lot