SALON DE LA SCULPTURE « L’ART ET LA MATIERE » Saint-Clément-de-Rivière

2021-11-20 – 2021-11-21

Samedi 20 et dimanche 21 Novembre de 10h à 18h

Salle F. Bazille ( Boulevard des sources) Cette exposition a pour vocation de mettre à l’honneur les sculpteurs locaux, en présentant leur travail individuellement dans un espace dédié à leur Art.

Vous pourrez déambuler autour des oeuvres de Michelle Peyre, Francine Jaumes, Daniel Garcia, Robert Lillaz, Françoise Mullet, Bernard Lagulvout, Danielle Mikuczanis… entourés de bien d’autres talents à découvrir. Vernissage Samedi 20 novembre à 12h

