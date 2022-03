SALON DE LA RECONVERSTION ET DE LA TRANSITION PROFESSIONNELLE Campus Périgord Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

SALON DE LA RECONVERSTION ET DE LA TRANSITION PROFESSIONNELLE Campus Périgord, 2 avril 2022, Périgueux. SALON DE LA RECONVERSTION ET DE LA TRANSITION PROFESSIONNELLE

Campus Périgord, le samedi 2 avril à 09:30 Gratuit sur inscription

Ce salon organisé par la Maison de l’Emploi de Périgueux réunit tous les professionnels experts de la création, transmission d’entreprise et de la formation initiale ou continue Campus Périgord rond point Suzanne Noel 24000 Périgueux Périgueux Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T09:30:00 2022-04-02T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Campus Périgord Adresse rond point Suzanne Noel 24000 Périgueux Ville Périgueux lieuville Campus Périgord Périgueux Departement Dordogne

Campus Périgord Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/

SALON DE LA RECONVERSTION ET DE LA TRANSITION PROFESSIONNELLE Campus Périgord 2022-04-02 was last modified: by SALON DE LA RECONVERSTION ET DE LA TRANSITION PROFESSIONNELLE Campus Périgord Campus Périgord 2 avril 2022 Campus Périgord Périgueux Périgueux

Périgueux Dordogne