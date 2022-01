Salon de la Poursuite D’Etudes & Masters La Carrière Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La Carrière, le samedi 5 mars à 10:00

Vous êtes étudiants, diplômés, en reprise d’étude, en reconversion professionnelle ? Venez découvrir des dizaines d’exposants de la région Nantaise et de la France entière. Visitez ce salon et rencontrez des établissements proposant des formations tous les secteurs d’activité : Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences…

Inscription obligatoire

La Carrière 2 Rue du Souvenir Français 44800 Saint-Herblain

2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T17:00:00

