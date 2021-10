Salon de la Poésie Renée-Solange Dayres Dinard, 23 octobre 2021, Dinard.

Salon de la Poésie Renée-Solange Dayres 2021-10-23 – 2021-10-23 Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard

Pour cette seconde édition, le Salon renaît et accueillera à nouveau une trentaine d’auteurs venant de toute la région.

Environ 30 poètes réunis par le club poétique Grain de sable et poésie qui a repris l’activité des Poésiades, et l’association Plumes d’Armor dont le Président et éditeur, Xavier Pierre est l’initiateur de Salon.

Le premier Salon de la Poésie Renée-Solange Dayres eut lieu en mai 2019.

Les contraintes sanitaires dues au développement du coronavirus n’avaient pas permis de reconduire cette manifestation en 2020.

L’accès au Salon est libre, mais chacun doit respecter les règles habituelles s’appliquant à tous les casinos : port du masque, présentation du pass sanitaire et d’une carte d’identité à l’entrée.

Les enfants et les personnes de moins de 18 ans ne sont pas admis dans l’enceinte du casino

Près de 40 exposants seront présents ainsi que des éditeurs, les associations de poésie locales, l’atelier poésie du centre social “L’Escale”.

Présentation des recueils de poésie, lecture de poèmes, exposition-vente, feront plonger le public dans les merveilles, les richesses, les rythmiques de la langue de Molière.

Entrée libre

Samedi 23 octobre 2021 – de 10h00 à 18h00 – Casino Barrière

+33 2 99 16 30 58 http://www.ville-dinard.fr/

