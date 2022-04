Salon de la poésie et des livres – Baie des Plumes (sous réserve) Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistère

Salon de la poésie et des livres – Baie des Plumes (sous réserve) Douarnenez, 4 août 2022, Douarnenez. Salon de la poésie et des livres – Baie des Plumes (sous réserve) Place de l’Enfer Médiathèque Georges Perros Douarnenez

2022-08-04 – 2022-08-06 Place de l’Enfer Médiathèque Georges Perros

Douarnenez Finistère Rencontres avec les écrivains, Lectures de textes dans les rues, les cafés…, conférences, tables rondes, spectacles vivants… poemesbleus29@gmail.com Rencontres avec les écrivains, Lectures de textes dans les rues, les cafés…, conférences, tables rondes, spectacles vivants… Place de l’Enfer Médiathèque Georges Perros Douarnenez

dernière mise à jour : 2022-01-07 par

Détails Catégories d’évènement: Douarnenez, Finistère Autres Lieu Douarnenez Adresse Place de l'Enfer Médiathèque Georges Perros Ville Douarnenez lieuville Place de l'Enfer Médiathèque Georges Perros Douarnenez Departement Finistère

Douarnenez Douarnenez Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douarnenez/

Salon de la poésie et des livres – Baie des Plumes (sous réserve) Douarnenez 2022-08-04 was last modified: by Salon de la poésie et des livres – Baie des Plumes (sous réserve) Douarnenez Douarnenez 4 août 2022 Douarnenez finistère

Douarnenez Finistère