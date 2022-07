Salon de la Poésie de Dinard Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine Troisième édition du salon de la poésie de Dinard. 35 auteurs seront présents. Lectures en plein air sur la digue de l’Ecluse à l’arrière du PAF (Palais des Arts et du Festival). Entrée libre +33 2 99 16 30 58 http://www.ville-dinard.fr/ Troisième édition du salon de la poésie de Dinard. 35 auteurs seront présents. Lectures en plein air sur la digue de l’Ecluse à l’arrière du PAF (Palais des Arts et du Festival). Entrée libre Promenade des Alliés Digue de l’Ecluse Dinard

