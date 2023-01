Salon de la photo Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin EUR Exposition de photos réalisées par les membres du club pendant toute la durée du salon. Conférences projections : – Vendredi 3 février à 20h00, par Jean-Philippe JENNY et Maxime LEIBY « Lumière et ambiance d’Alsace ». – Samedi 4 février à 20h00, les membres de la Focale à l’honneur au travers de diaporamas inédits. Bourse au matériel photo : Samedi 4 février et dimanche 5 février de 10h00 à 16h00.

Renseignements et réservations : 06.86.27.83.03 ou 06.30.61.05.10. Plus d’informations : http://www.lafocale.fr Expositions – vente de matériels neuf et occasion.

Invité d'honneur : Philippe JENNY et Maxime LEIBY. Conférences – projections. +33 6 86 27 83 03

