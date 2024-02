SALON DE LA NUTRITION CAMPUS ECOLE DE DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION HUMAINE Toulouse, samedi 16 mars 2024.

SALON DE LA NUTRITION CAMPUS ECOLE DE DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION HUMAINE Toulouse Haute-Garonne

Pour sa 10 ème édition, le campus de l’école de Diététique et Nutrition Humaine vous présente son salon de la nutrition ! « Adapter son assiette à son rythme de vie ».

Si l’alimentation, le bien-être et la nutrition vous intéresse alors ce salon est fait pour vous !

Venez découvrir de manière ludique les clés d’une alimentation saine et équilibrée.

Au programme de cette journée

– Des conférences troubles du sommeil, stress et la fatigue chronique, mythes de la perte de poids.

– Des ateliers sportifs pilates, renforcement musculaire et cardio boxe.

– Des cours de cuisine

– Des stands compléments alimentaires, épices, cuisine végétale

– Une table ronde conséquences du mode de vie contemporain sur la santé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-16 19:00:00

CAMPUS ECOLE DE DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION HUMAINE 8 Port Saint-Sauveur

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

