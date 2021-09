Salon de la Nouvelle et des formes courtes Decize, 2 octobre 2021, Decize.

Salon de la Nouvelle et des formes courtes 2021-10-02 – 2021-10-03 Salle Théodore Gérard Levée de Loire

Decize Nièvre Decize

EUR Imaginez des rencontres aléatoires entre de nouveaux talents et des virtuoses confirmés, des rendez-vous inattendus entre les éditeurs et les auteurs, des échanges passionnés entre des auteurs et des lecteurs conquis, le tout sous la bannière de l’humour ! C’est l’ambition des journées Littér’Halles 2021 conçues en partenariat avec l’Académie des Amis d’Alphonse Allais.

Samedi 2 octobre

10h30 – 12h00 – Médiathèque

Atelier “Mots et Merveilles” par la Compagnie du Temps Pluriel

Sur inscription au 03 86 25 01 45

16h00 – Salle Théodore Gérard (salle des fêtes)

Remise des prix “Écrire sous les Halles” : 25ème Concours de Nouvelles des écrivains amateurs sur le thème “baisse le son !”.

Présentation du thème du 26ème concours

Dédicaces du recueil amateur 2021 par les lauréats

Collation offerte par le lycée Maurice Genevoix

18h00 – Salle Théodore Gérard (salle des fêtes)

Spectacle “Mots et Merveilles” par la compagnie de théâtre du Temps Pluriel, d’après l’œuvre d’Erik Orsena “La grammaire est une chanson douce”

Gratuit – En partenariat avec la médiathèque et l’OMCLD

Dimanche 3 octobre – Salle Théodore Gérard (salle des fêtes)

10h00 : ouverture du salon

11h00 : remise des prix Littér’Halles 2020 et 2021 – Prix de la Nouvelle de la ville de Decize qui récompense un recueil de nouvelles francophones (sélection 2021)

12h00 : vin d’honneur offert par la ville de Decize

18h00 : clôture du salon

Et durant toute la journée : rencontre et dédicaces avec les auteurs, les éditeurs et les illustrateurs – Expositions de travaux d’élèves du Collège Maurice Genevoix – Participation de l’association Artisans du Monde

Pass sanitaire et masques obligatoires

nouvellesdecize@gmail.com http://liresousleshalles.eklablog.com/

Imaginez des rencontres aléatoires entre de nouveaux talents et des virtuoses confirmés, des rendez-vous inattendus entre les éditeurs et les auteurs, des échanges passionnés entre des auteurs et des lecteurs conquis, le tout sous la bannière de l’humour ! C’est l’ambition des journées Littér’Halles 2021 conçues en partenariat avec l’Académie des Amis d’Alphonse Allais.

Samedi 2 octobre

10h30 – 12h00 – Médiathèque

Atelier “Mots et Merveilles” par la Compagnie du Temps Pluriel

Sur inscription au 03 86 25 01 45

16h00 – Salle Théodore Gérard (salle des fêtes)

Remise des prix “Écrire sous les Halles” : 25ème Concours de Nouvelles des écrivains amateurs sur le thème “baisse le son !”.

Présentation du thème du 26ème concours

Dédicaces du recueil amateur 2021 par les lauréats

Collation offerte par le lycée Maurice Genevoix

18h00 – Salle Théodore Gérard (salle des fêtes)

Spectacle “Mots et Merveilles” par la compagnie de théâtre du Temps Pluriel, d’après l’œuvre d’Erik Orsena “La grammaire est une chanson douce”

Gratuit – En partenariat avec la médiathèque et l’OMCLD

Dimanche 3 octobre – Salle Théodore Gérard (salle des fêtes)

10h00 : ouverture du salon

11h00 : remise des prix Littér’Halles 2020 et 2021 – Prix de la Nouvelle de la ville de Decize qui récompense un recueil de nouvelles francophones (sélection 2021)

12h00 : vin d’honneur offert par la ville de Decize

18h00 : clôture du salon

Et durant toute la journée : rencontre et dédicaces avec les auteurs, les éditeurs et les illustrateurs – Expositions de travaux d’élèves du Collège Maurice Genevoix – Participation de l’association Artisans du Monde

Pass sanitaire et masques obligatoires

dernière mise à jour : 2021-09-20 par