Salon de la musique « la Renanaise musicale » Saint-Renan

2022-03-26 10:00:00 – 2022-03-27 17:00:00

Saint-Renan Finistère Saint-Renan L’événement phare pour le monde professionnel de la musique : écoles, musiciens, associations, marques, magasins, luthiers, techniciens, studios d’enregistrement. Tous les corps de métiers autour de la musique seront présentés au grand public et ce sera aussi l’occasion de rencontrer les hommes et les femmes qui font vivre la musique, d’écouter un concert, essayer l’instrument de vos rêves, se renseigner sur les cours de l’EMI. musique@ccpi.bzh +33 2 98 84 28 65 http://musique.pays-iroise.bzh/ L’événement phare pour le monde professionnel de la musique : écoles, musiciens, associations, marques, magasins, luthiers, techniciens, studios d’enregistrement. Tous les corps de métiers autour de la musique seront présentés au grand public et ce sera aussi l’occasion de rencontrer les hommes et les femmes qui font vivre la musique, d’écouter un concert, essayer l’instrument de vos rêves, se renseigner sur les cours de l’EMI. Visuel libre de droit

