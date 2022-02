Salon de la moto de collection Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: Cany-Barville

Seine-Maritime

Salon de la moto de collection Cany-Barville, 27 mars 2022, Cany-Barville. Salon de la moto de collection salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville

2022-03-27 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-27 17:30:00 17:30:00 salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet

Cany-Barville Seine-Maritime L’association « Motos Caux’llection » organise son 18ème salon de la moto de collection.

Le thème cette année sera « les motos et cyclo-moteurs de collection à moteur 2 temps ».

De 9h à 18h, salle Daniel Pierre.

Entrée 2.50€/+ 14 ans

