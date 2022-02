Salon de la moto Andlau Andlau Catégories d’évènement: Andlau

Bas-Rhin

Salon de la moto Andlau, 20 février 2022, Andlau. Salon de la moto Andlau

2022-02-20 10:00:00 – 2022-02-20 18:00:00

Andlau Bas-Rhin EUR Le Moto Club d’Andlau vous convie avec plaisir à son 25ème Salon de la Moto à Andlau. Au programme : Buvette

Petite restauration

Et bien sûr… de la moto Exposition de motos, buvette, restauration +33 6 71 72 79 36 Le Moto Club d’Andlau vous convie avec plaisir à son 25ème Salon de la Moto à Andlau. Au programme : Buvette

Petite restauration

Et bien sûr… de la moto Andlau

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Andlau, Bas-Rhin Autres Lieu Andlau Adresse Ville Andlau lieuville Andlau Departement Bas-Rhin

Andlau Andlau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andlau/

Salon de la moto Andlau 2022-02-20 was last modified: by Salon de la moto Andlau Andlau 20 février 2022 Andlau Bas-Rhin

Andlau Bas-Rhin