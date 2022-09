Salon de la maquette Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Saint-Martin-de-Crau Rassemblement de stands de véhicules miniatures, férrroviaires, nautiques, routiers ou aériens. C’est un véritable plaisir que de déambuler dans les allées de ce salon de la maquette Pour ceux qui ont su garder une âme d’enfant, c’est le rassemblement des véhicules miniatures… +33 4 90 47 98 40 salle Mistral Rue des compagnons Saint-Martin-de-Crau

