Maquettes – Modèles réduits – Miniatures – Objets en bois (jeux, jouets, etc.) – Expo-vente

Matériels et produits spéciaux pour la maquette -Démonstrations

Travail du bois – travail du métal – démonstrations modèles réduits. Bar et restauration sur place. Salon de la maquette modèle réduit & miniature le week-end du 30 au 31 octobre à Ancenis-Saint-Géréon ! syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr +33 2 51 14 06 96 – Sur 1700 m2 EXPOSITIONS :

Lieu Ancenis-Saint-Géréon
Adresse La Charbonnière Espace Edouard Landrain
Ville Ancenis-Saint-Géréon