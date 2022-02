SALON DE LA MAISON Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe Le Salon de la Maison vous donne rendez-vous du 18 au 20 mars 2022, au Centre des Expositions du Mans. Envie de prendre soin de votre logement ? De réaliser un projet de construction ou tout simplement de devenir propriétaire ? ce salon est fait pour vous !

Construction immobilier, financement, aménagement intérieur, ameublement déco, aménagement d’extérieur, …160 professionnels seront présents pour vous renseigner et vous aider dans la mise en œuvre de votre projet. Horaires :

Vendredi :10h-20h

Samedi – Dimanche :10h-19h

Parking intérieur gratuit, restauration possible sur place . Centre des Expositions 1, Avenue du Parc des Expositions Le Mans

