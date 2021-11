Salon de la maison Auxerre, 27 novembre 2021, Auxerre.

2021-11-27 – 2021-11-29 Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne

EUR Le Salon de la Maison est LA référence dans le secteur de la construction, de l’immobilier, des énergies, de l’ameublement, de la décoration et du financement immobilier.

Près de 80 professionnels sont réunis pour échanger et donner leurs conseils.

Pendant ces 3 journées, vous pourrez découvrir toutes les nouveautés et les tendances du secteur dans un même lieu.

https://auxerrexpo.com/salon-de-maison-auxerrexpo-2/

