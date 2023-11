Salon de la littérature érotique La Bellevilloise Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Salon de la littérature érotique La Bellevilloise Paris, 19 novembre 2023, Paris. Le dimanche 19 novembre 2023

de 15h00 à 21h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant Sur place : 15 EUR

Prévente : 10 EUR

Le salon de la littérature érotique vient poser ses livres licencieux à la Bellevilloise pour sa septième édition ! Découvrez des auteurs/autrices de littérature érotique, participez à des animations déjantées et assistez une après-midi de conférences sur la sexualité. Programme complet dévoilé courant octobre. Merci à La Musardine et Gleeden pour l’accompagnement sur cet événement. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.placeminute.com/event/salons-et-foires/salon-de-la-litterature-erotique-2023,41669.html?_locale=fr&fbclid=IwAR2en4aXOdit8pcQn2JAbyV_momDsK_dDvOhfTAJrT2Q6JofcbS-YEhmhDM

