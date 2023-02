SALON DE LA LITTERATURE, DE L’ARTISANAT ET DU BIEN ETRE Vailhauquès Vailhauquès Catégories d’Évènement: Hérault

Vailhauquès

SALON DE LA LITTERATURE, DE L’ARTISANAT ET DU BIEN ETRE, 12 mars 2023, Vailhauquès Vailhauquès. SALON DE LA LITTERATURE, DE L’ARTISANAT ET DU BIEN ETRE Vailhauquès Herault

2023-03-12 – 2023-03-12 Vailhauquès

Herault Vailhauquès Dimanche 12 mars 2023 de 10h à 18h

Domaine Croix de Félix – Vailhauquès Venez à la rencontre de nos auteurs locaux, nos artisans, créateurs, thérapeutes… dans une salle magnifique au Domaine Croix de Felix à Vailhauques Au programme ateliers de lecture pour les enfants à 10h30, 15h et 16h

Chateau gonflable et tombola

Restauration sur place : paella, quiches, crêpes…

Dégustation et vente de vins du domaine Grand parking sur place

Traiteur Tremeau avec au menu :

– Paëlla

-Quiche Lorraine ou Saumon ou Légumes

-Planche charcuterie ou fromage

– crêpe sucre ou nutella

-Tiramisu

Et bien sûr café, chocolat chaud, soft… Dimanche 12 mars 2023 de 10h à 18h

Domaine Croix de Félix – Vailhauquès Venez à la rencontre de nos auteurs locaux, nos artisans, créateurs, thérapeutes… dans une salle magnifique au Domaine Croix de Felix à Vailhauques Au programme ateliers de lecture pour les enfants à 10h30, 15h et 16h

Chateau gonflable et tombola

Restauration sur place : paella, quiches, crêpes…

Vins du Domaine +33 6 12 92 73 71 Vailhauquès

dernière mise à jour : 2023-02-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Vailhauquès Autres Lieu Vailhauquès Adresse Vailhauquès Herault Ville Vailhauquès Vailhauquès lieuville Vailhauquès Departement Herault

Vailhauquès Vailhauquès Vailhauquès Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vailhauques vailhauques/

SALON DE LA LITTERATURE, DE L’ARTISANAT ET DU BIEN ETRE 2023-03-12 was last modified: by SALON DE LA LITTERATURE, DE L’ARTISANAT ET DU BIEN ETRE Vailhauquès 12 mars 2023 Hérault Vailhauquès Vailhauquès, Hérault

Vailhauquès Vailhauquès Herault