Salon de la jeunesse 2ème édition Gymnase du Grévarin Vernon, vendredi 16 février 2024.

Salon de la jeunesse 2ème édition Gymnase du Grévarin Vernon Eure

Les jeunes, c’est notre avenir ! Alors s’occuper de leur avenir prend tout son sens dans le cadre du projet Team SMV 2024.

C’est pourquoi le SMV Handball vous donne une nouvel fois rendez-vous pour la 2ème édition du Salon de la jeunesse du territoire pour permettre à chaque jeune de trouver des réponses à leurs questions de la vie quotidienne !

Le Salon de la Jeunesse, c’est le nouveau rendez-vous incontournable des 13/25 ans qui répond à toutes leurs interrogations !

Plus qu’un salon, cet évènement regroupera les thématiques indispensables au bon accompagnement de cette jeunesse. Au-delà des stands d’informations , des professionnels, des chefs d’entreprises, des collectivités interviendront lors de conférences afin de partager leurs expériences sur les sujets d’actualités.

De nombreuses animations culturelles et musicales seront proposées tout au long du salon pour faire de cette journée un moment exceptionnel ! L’entrée du salon sera évidemment libre et gratuite.

Rendez-vous le Vendredi 16 février 2024 au gymnase du Grévarin de 10h00 à 19h00 pour un Salon de la Jeunesse IMPRESSION’HAND !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 10:00:00

fin : 2024-02-16 19:00:00

Gymnase du Grévarin 26 Rue du Grévarin

Vernon 27200 Eure Normandie secretariat@smv-handball.com

L’événement Salon de la jeunesse 2ème édition Vernon a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération