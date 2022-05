Salon de la guitare Colmar, 4 juin 2022, Colmar.

Salon de la guitare Colmar

2022-06-04 – 2022-06-05

Colmar Haut-Rhin

EUR Le 1er Salon de la Guitare organisé par l’association ZIK’INSIDE aura lieu les 4 et 5 Juin 2022 dans l’enceinte du GRILLEN, à Colmar en entrée libre tout le week-end !

Ce salon trouve une place naturelle dans ce lieu emblématique du rock, du blues et de la guitare qu’est le GRILLEN et rejoint la programmation du TRIBUTE ROCK FESTIVAL pour prolonger cette rencontre autour de la guitare,

• 10h30 Ouverture du salon

• 11h30 Apéro Concert (04/06 ZE BIGRIFF) (05/06 THE FREEBIRDS)

• 14h30 Café Concert (04/06 ZE BIGRIFF) (05/06 THE FREEBIRDS)

• 18h00 Fermeture du salon

Durant tout le week-end seront proposés des démonstrations de guitare, des ateliers, des concerts gratuits sous forme d’ Apéro Concert (04/06 ZE BIGRIFF) (05/06 THE FREEBIRDS) – 14h30 Café Concert (04/06 ZE BIGRIFF) (05/06 THE FREEBIRDS)

+33 6 81 84 86 26

Le 1er Salon de la Guitare organisé par l’association ZIK’INSIDE aura lieu les 4 et 5 Juin 2022 dans l’enceinte du GRILLEN, à Colmar en entrée libre tout le week-end !

Ce salon trouve une place naturelle dans ce lieu emblématique du rock, du blues et de la guitare qu’est le GRILLEN et rejoint la programmation du TRIBUTE ROCK FESTIVAL pour prolonger cette rencontre autour de la guitare,

• 10h30 Ouverture du salon

• 11h30 Apéro Concert (04/06 ZE BIGRIFF) (05/06 THE FREEBIRDS)

• 14h30 Café Concert (04/06 ZE BIGRIFF) (05/06 THE FREEBIRDS)

• 18h00 Fermeture du salon

Colmar

dernière mise à jour : 2022-05-04 par