Nant Aveyron EUR Nant L’édition 2022 prévoit : 1. un espace Salon avec 25 exposants : graveurs , plasticiens du livre d’artistes et éditeurs spécialisés 2. trois expositions : – une installation d’André Aragon « le Chemin de l’Encre » – les livres d’artistes de la collection de al Médiathèque Départementale de l’Aveyron – une exposition d’oeuvres réalisées par Vincent Dezeuze 3. des animations : – deux ateliers de gravure tout public , gratuit – médiation autour des livres d’artiste et des techniques de la gravure en partenariat avec la médiathèque intercommunale Larzac Vallées – proposition de médiation avec les élèves de l’école publique de Nant Au Petit Hall, au Grand Hall, à la Chapelle des Pénitents et à la Salle des Jeunes

Organisateurs : Nant Nature Patrimoine et Nant Culture Loisirs en partenariat avec la commune de Nant et la médiathèque intercommunale Larzac Vallées , avec le soutien du Département de l'Aveyron et de la Région Occitanie . Ce 4ème Salon de la gravure et de la micro-édition sera parrainé par Vincent Dezeuze et recevra André Aragon, artiste invité. nantsalondelagravure@gmail.com http://salondelagravure-nant.jimdo.com/

OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES

Nant

