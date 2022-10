SALON DE LA GÉNÉALOGIE ET DU PATRIMOINE

2022-10-22 14:00:00 – 2022-10-22 18:00:00 L’exposition patrimoine : après-guerre à Saint-Léonard :les baraques et la reconstruction. Des panneaux richement illustrés et documentés, une exposition montée par l’association Saint-Léon’Art Expression avec l’aide précieuse de l’association Vosges Architecture Moderne (pour la municipalité de Saint-Léonard) et Jean-Yves Henry, chercheur au service de l’inventaire général–Région Grand Est.

Exposition présentée par Maryline Batot.

A voir également, quelques meubles d’époque utilisés dans les baraques (collection personnelle de François George).

Pendant le Sagepa, le cercle généalogique de Saint-Dié et de sa région présentera de nombreux arbres généalogiques et animera des ateliers de recherche grâce à son imposante banque de données (quelque 13 millions d’actes d’état civil). Un stand dédié aux jeunes généalogistes sera ouvert pour le jeune public. dernière mise à jour : 2022-10-08 par

