Saint-Dié-des-Vosges Vosges Seconde édition du salon « Généalogie, Histoire et Patrimoine » à l’occasion des 50 ans de l’occasion des Cercles Généalogiques Lorrains

Sur place, vous profiterez d’expositions et de conférences, ainsi que de la présence de stands d’associations en lien avec la généalogie, l’histoire et le patrimoine.

Des professionnels de la généalogie seront aussi présents pour vous apporter des conseils, des services et des produits généalogiques (arbres, livres, impressions…) +33 3 29 52 66 66 rue du 11 novembre 1918 Espace François-Mitterand Saint-Dié-des-Vosges

