SALON DE LA GASTRONOMIE & VINS D’ORLEANS 2021 ChapitO, 26 novembre 2021, Fleury-les-Aubrais.

du vendredi 26 novembre au lundi 29 novembre à ChapitO

**Avec plus de 200 exposants, le Salon Gastronomie et Vins d’Orléans séduit chaque année avec plus de 20 000 visiteurs attendus.** Ce salon de renommée nationale est une véritable institution pour la ville d’Orléans. **Venez apprécier la qualité des productions locales, régionales, nationales et faire votre marché sur ce lieu unique.** **Nouveauté 2021 ! le village des Brasseurs** **LE VILLAGE DES BRASSEURS** proposera une découverte pédagogique et commerciale de l’univers de la bière. Vous pourrez découvrir une offre diversifiée de bières locales, régionales et nationales à acheter et/ ou à consommer sur place. Les amateurs trouveront les grandes familles des bières de la blanche, blonde, ambrée à la brune avec différentes fermentations et des spécialités propres aux régions représentées. Une grande place sera dédiée à la dégustation où les visiteurs pourront s’asseoir et partager un verre entre amis ou en famille dans un moment de convivialité. Les visiteurs pourront aussi visiter u**ne EXPOSITION** sur la fabrication de la bière et notamment découvrir les objets des plus anciennes brasseries d’Orléans. **Une BROCANTE SUR LES OBJETS DE BRASSERIES** sera aussi organisée le samedi et le dimanche pour les Collectionneurs.

6 € pour les adultes et 4 € pour les enfants de 12 à 16 ans, les personnes de 65 ans et plus et les étudiants. Entrée promotionnelle en prévente sur la billetterie en ligne – Entrée promotionnelle à 3 € le samedi 27 novembre à partir de 17 h.

ChapitO stade de la vallée, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T21:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T20:00:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T20:00:00;2021-11-29T10:00:00 2021-11-29T17:00:00