Le pouliguen Salle des Fêtes André Ravache Le pouliguen, Loire-Atlantique Salon de la Gastronomie Salle des Fêtes André Ravache Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Salon de la Gastronomie Salle des Fêtes André Ravache, 29 octobre 2021, Le pouliguen. Salon de la Gastronomie

du vendredi 29 octobre au dimanche 31 octobre à Salle des Fêtes André Ravache

Une quarantaine d’artisans et de producteurs locaux vous accueillent pour cette 7ème édition du salon de la Gastronomie, autour du thème ” Les fruits et les légumes”, dans le cadre de l’année internationale des fruits et légumes. Au menu : démonstrations de cuisine, ateliers pour les enfants… Paniers garnis à gagner. Plats ou assiettes gourmandes à emporter. Interviews de producteurs. Une quarantaine d’artisans et de producteurs locaux vous accueillent pour cette 7ème édition du salon de la Gastronomie, autour du thème ” Les fruits et les légumes”, dans le cadre de l’année inte… Salle des Fêtes André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T15:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T19:00:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle des Fêtes André Ravache Adresse Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Salle des Fêtes André Ravache Le pouliguen