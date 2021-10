SALON DE LA GASTRONOMIE Le Pouliguen, 29 octobre 2021, Le Pouliguen.

SALON DE LA GASTRONOMIE 2021-10-29 – 2021-10-29 Salle des Fêtes André Ravache Place de la Duchesse Anne

Le Pouliguen Loire-Atlantique

Une quarantaine d’artisans et de producteurs locaux vous accueillent pour cette 7ème édition du salon de la Gastronomie, autour du thème ” Les fruits et les légumes”, dans le cadre de l’année internationale des fruits et légumes.

Au menu : démonstrations de cuisine, ateliers pour les enfants…

Paniers garnis à gagner. Plats ou assiettes gourmandes à emporter. Interviews de producteurs.

atelierdugout44@gmail.com +33 6 63 70 88 94 http://www.atelierdugout44.fr/

dernière mise à jour : 2021-09-30 par