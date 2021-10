Sarralbe Sarralbe Moselle, Sarralbe SALON DE LA GASTRONOMIE ET DES ARTS DE LA TABLE Sarralbe Sarralbe Catégories d’évènement: Moselle

Sarralbe Moselle Sarralbe Les plus gourmands ont rendez-vous tout le weekend pour le traditionnel Salon de la Gastronomie et des Arts de la Table !

Présence de nombreux exposants.

A l’occasion de cette 20ème édition, vous pouvez d’ores et déjà réserver le menu anniversaire du dimanche midi, ce dernier est à 25€ (06 82 49 38 24).

Entrée : dorade Sébaste, infusion de badiane à la crème, écrasé de patate douce, raviole à la truffe.

Plat : ballotin de pintade farcie, réduction au marsala, panier du primeur.

Dessert : Saint-Honoré revisité.

Le menu comprend l’eau plate et pétillante, un verre de vin blanc ou rouge pour l’entrée et le plat, ainsi qu’un café.

