2022-05-07 09:00:00 – 2022-05-08 19:00:00

Rendez-vous annuel des pépiniéristes, producteurs locaux de plantes annuelles, vivaces, rosiers de Picardie, de Charente, safran local, décoration et artisanat d'art. Animations autour du poney pour les plus jeunes au sein du site. Transport en calèche attelée depuis la Place Saint-Jacques jusqu'au Parc. Paniers garnis à gagner, ateliers créatifs, animations musicales tout au long du week-end. Le Dimanche 15 heures : Concours « 2 roues fleuries » ouvert aux enfants : tout ce qui roule décoré (vélo, trottinette, brouette ….) suivi d'un défilé dans le Parc et remise des prix. Inscriptions le samedi au Stand Rotary dans le parc ou au 06 74 95 82 50. Restauration sur place, sandwicherie, salon de thé, crêpes, barbes à papa, sodas, bières. Salon caritatif organisé par le Rotary Club de Compiègne Sud en faveur du handicap. salondelafleurrotary@gmail.com +33 6 74 95 82 50 https://www.salondelafleur.fr/

