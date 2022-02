Salon de la femme Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever Landes Saint-Sever Le Comité Miss Pin Up France organise le Salon de la Femme pour la 1ère fois au cloître des Jacobins à Saint-Sever le dimanche 27 février.

Venez profiter de VDI en lingerie, prêt à porter, bijoux, articles de la maison, créateur d’objet etc…

