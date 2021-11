Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 26100, Romans-sur-Isère Salon de la Femme Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: 26100

Salon de la Femme Romans-sur-Isère, 27 novembre 2021, Romans-sur-Isère. Salon de la Femme Maison de Quartier des Ors 26, rue Magnard Romans-sur-Isère

2021-11-27 – 2021-11-28 Maison de Quartier des Ors 26, rue Magnard

Romans-sur-Isère 26100 Stands de Maquillage – Henné – Ongles – Produits de beauté –

Défilé de robes orientales -

Repas sur réservation : (sur place ou à emporter)

Salade composée

Poulet aux olives

Fruits

Thé ….. suivi d’une soirée dansante ! accueil-ors@orange.fr https://www.maisonsdequartier.fr/ Maison de Quartier des Ors 26, rue Magnard Romans-sur-Isère

