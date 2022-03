Salon de la décoration, artisanat et produits locaux Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

2022-03-26 – 2022-03-27

Château-Thierry Aisne Château-Thierry Le Lions Club Jeanne de Navarre organise le Salon de la déco, de l’Artisanat et du Terroir les 26 et 27 mars 2022!

Lionsvallee@ymail.com http://e-clubhouse.org/sites/chateautv/index.php/

