Salon de la croisière Le Havre

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 19:00:00

Le Havre Seine-Maritime

Embarquez pour la 4ème édition du Salon de la Croisière au Havre avec Périer Voyages et Le Havre Etretat Tourisme, le samedi 21 mai !

Rendez-vous au Terminal Croisière du Havre – Quai Roger Meunier de 10h à 19h pour rencontrer et échanger avec une douzaine de compagnies de croisières : Celestyal Cruises, Club Med, Costa Croisières, CroisiEurope, Explora Journeys, Hurtigruten, MSC Croisières, Plein Cap Croisières, Compagnie du Ponant, Princess Cruises, Un Océan de Croisières, Voyages d’Exception, Voyages Gallia.

Venez découvrir les croisières au départ du Havre ! L’occasion d’échanger avec les représentants du secteur, de découvrir le concept de la croisière à travers les différents bateaux et itinéraires, de projeter de nouveaux voyages, et même de concrétiser un projet grâce à la présence de conseillers-voyages experts. Réservez votre prochaine croisière sur le Salon !

Des navettes gratuites sont mises à votre disposition entre la Place Perret et le Terminal Croisière. Départ de la Place Perret jusqu’au Terminal Croisière à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h et retour assuré.

Restauration sur place et accès au Musée Maritime et Portuaire possible (5€).

Sans réservation, plus d’informations au 02 32 74 04 04.

+33 2 32 74 04 04 https://www.perier-voyages.com/accueil

Le Havre

