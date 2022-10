SALON DE LA CRÉATION/REPRISE D’ENTREPRISE 2022 Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges EN 2 HEURES, RÉALISEZ L’ÉQUIVALENT DE 15 JOURS DE DÉMARCHES !

Vous avez une idée, un projet de création ou de reprise d’entreprise ? Vous voulez maitriser tous les éléments de réussite pour vous décider ? La Chambre de commerce et d’industrie des Vosges, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est #Vosges et le Pôle de Coopération pour entreprendre d’Epinal, avec le soutien de la Communauté d’Agglomération d’Epinal et de la Région Grand Est, rassemblent pour vous pendant une journée et sur un même lieu, tout leur réseau. L’occasion pour vous de rencontrer une quanrantaine d’experts-partenaires de la création-reprise d’entreprise, à votre disposition pour répondre à vos interrogations. NOUVEAUTÉ 2022 !

Vous envisagez de céder votre entreprise ? Vous êtes un repreneur potentiel ?Pour la première fois cette année, participez à un speed-dating cédants – repreneurs, de 14h à 18h ! +33 3 29 33 88 88 http://www.vosges.cci.fr/salon-creation-reprise.html Pixabay

