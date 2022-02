Salon de la création, L’atelier de Lucie : concours de couture Saint-Agrève Saint-Agrève Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Agrève Ardêche Saint-Agrève Concours de couture amateur.

Faites preuve de technique et d’originalité. a vos fils, à vos aiguilles, cousez !

Thème : le sac des années 20 pour le cabaret.

Jusqu’à venir avec sa machine….toute les matières premières sont fournies.

Sur inscription. bonair-bonart@laposte.net +33 6 83 03 51 38 Saint-Agrève

