Ardèche EUR 26 26 Atelier de fabrication et découverte de l’art floral.

Thème : Réalisation d’un gâteau de Marie Antoinette en fleurs naturelles , pendant 2h de détente avec un thé. Toutes les fournitures sont comprises.

Sur inscription. bonair-bonart@laposte.net +33 6 83 03 51 38 Saint-Agrève

