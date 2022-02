Salon de la coutellerie Ceyreste Ceyreste Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Ceyreste

Salon de la coutellerie Ceyreste, 19 mars 2022, Ceyreste. Salon de la coutellerie Salle polyvalente 5429F Chemin des Peupliers Ceyreste

2022-03-19 – 2022-03-20 Salle polyvalente 5429F Chemin des Peupliers

Ceyreste Bouches-du-Rhône Ceyreste 3 3 Plus qu’une simple exposition vente, l’objet du salon est de promouvoir le savoir-faire et les techniques des artisans de la coutellerie.

Plus qu'une simple exposition vente, l'objet du salon est de promouvoir le savoir-faire et les techniques des artisans de la coutellerie.

Le salon se déroulera au sein de la salle polyvalente (stands), ainsi qu'à ses abords (démonstrations, animations, restaurations). Le rendez-vous des couteliers d'art à Ceyreste ! Exposants, vendeurs, animations et démonstrations.

