Salon de la Céramique Port-Bail-sur-Mer, 15 avril 2022, Port-Bail-sur-Mer.

Salon de la Céramique Église Notre Dame Port-Bail Port-Bail-sur-Mer

2022-04-15 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-18 18:30:00 18:30:00 Église Notre Dame Port-Bail

Port-Bail-sur-Mer Manche

Onze artistes céramistes du grand Ouest jettent l’ancre à Port-Bail! Le salon de la céramique, (5ème édition), s’est imposé dans la région comme l’un des rendez-vous culturels et majeurs durant le week-end de Pâques.

Entre convivialité et exigence artistique, les créateurs céramistes prennent place dans l’église Notre Dame de Port-Bail sur Mer à partir du vendredi 15 avril après midi de 14h à 19h, le samedi 16, dimanche 17 de 10h à 19h et lundi 18 avril de 10h à 18H. La ville offre le cadre exceptionnel au service d’un art entre tradition et modernité, qui se nourrit de savoir-faire ancestraux pour se réinventer sans cesse. Tourné vers le public et réunissant un panel d’artistes venant de Normandie et d’ailleurs, cet événement annuel est l’occasion pour :

• Apprécier le meilleur de la création céramique présentée

•Découvrir les différentes techniques de fabrication des potiers – céramistes

•Échanger avec les artistes en toute simplicité et pourquoi pas, l’occasion de s’offrir un objet unique de créateurs !

Au travers de la sculpture , l’art de la table à la pièce unique, toutes les techniques seront représentées.

Au Programme:

* Exposition-Ventes

* Diaporama des différentes techniques céramiques?

* Parcours pédagogique

* Restauration: vente de crêpes maison

* Atelier de modelage ludique pour les enfants

* Entrée libre et gratuite

+33 6 95 34 49 04

dernière mise à jour : 2022-03-12 par OT Cotentin – La Côte des Isles