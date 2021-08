Le pouliguen Salle du Foyer Le pouliguen, Loire-Atlantique Salon de la carte postale Salle du Foyer Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Salon de la carte postale Salle du Foyer, 15 août 2021, Le pouliguen. Salon de la carte postale

Salle du Foyer, le dimanche 15 août à 08:00

Salon de la carte postale organisé par l’Association Cartophile de la Presqu’île.

Public

Salon de la carte postale organisé par l’Association Cartophile de la Presqu’île. Salle du Foyer Place Jean Moulin 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T08:00:00 2021-08-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle du Foyer Adresse Place Jean Moulin 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Salle du Foyer Le pouliguen