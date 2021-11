Lunéville Lunéville 54300, Lunéville SALON DE LA CARTE POSTALE Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: 54300

Lunéville 54300 Lunéville Meurthe-et-Moselle 0 EUR Le Club Cartophile vous invite à assister au Salon de la Carte Postale et multi-collections au Réservoir avec une cinquantaine d’exposants : carte postale, philatélie, livre, collection, monnaie… Entrée : 2€. +33 6 64 65 16 22 OT Lunévillois

