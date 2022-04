SALON DE LA BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEURS, 16 octobre 2022, .

SALON DE LA BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEURS

2022-10-16 – 2022-10-16

Pour sa 4è édition, fidèle à son état d’esprit, le Salon des Bouchers Charcutiers Traiteurs, salon convivial et à taille humaine, est le lieu d’échanges, de partage et d’affaires pour toute la profession.

Avec près de 100 exposants présents et 2 000 visiteurs professionnels attendus, le salon de la Boucherie Charcuterie Traiteurs est le seul salon en France à proposer une offre complète et performante en produits, matériels et services pour son secteur d’activité.

