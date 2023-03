SALON DE LA BIÈRE Salle du Val Marie Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

Thionville

SALON DE LA BIÈRE Salle du Val Marie, 25 mars 2023, Thionville . SALON DE LA BIÈRE 16 chemin du Kem Salle du Val Marie Thionville Moselle Salle du Val Marie 16 chemin du Kem

2023-03-25 11:00:00 11:00:00 – 2023-03-25 21:00:00 21:00:00

Salle du Val Marie 16 chemin du Kem

Thionville

Moselle Le Rotary Club Thionville vous invite à son premier salon de la bière, avec une vingtaine de producteurs issus du Grand Est. Des brasseurs de Bibiche, Florange, Guénange, Richemont, Nancy, Ménil-la-Tour, Bitche ou encore du Népal vous font découvrir leurs bières maison.

Animation avec le chanteur Anton Roman, sosie de Daniel Balavoine.

Restauration rapide sur place. Les recettes sont reversés à œuvres du Rotary Club, au CCAS et à la recherche sur le cancer. Marielaure-ao@orange.fr +33 6 09 90 74 33 http://blogthionvilledoyen.overblog.com/ Tembela Bohle – Pexels

Salle du Val Marie 16 chemin du Kem Thionville

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Thionville Moselle Salle du Val Marie 16 chemin du Kem Ville Thionville Departement Moselle Lieu Ville Salle du Val Marie 16 chemin du Kem Thionville

Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville /

SALON DE LA BIÈRE Salle du Val Marie 2023-03-25 was last modified: by SALON DE LA BIÈRE Salle du Val Marie Thionville 25 mars 2023 16 chemin du Kem Salle du Val Marie Thionville Moselle Moselle Salle du Val Marie Thionville

Thionville Moselle