Salon de la bière Les Villettes Les Villettes Catégories d’évènement: Haute-Loire

Les Villettes

Salon de la bière Les Villettes, 18 juin 2022, Les Villettes. Salon de la bière Les Villettes

2022-06-18 – 2022-06-18

Les Villettes Haute-Loire Les Villettes Les enfants d’arcs en ciel organisent leur premier Salon de la Bière,

Venir au salon de la bière c’est Rencontrer des brasseurs venus de Haute-Loire et des départements voisins Découvrir de nouvelles saveurs. Repas à midi ✨CHOUCROUTE – 12€ lesenfantsarcenciel@gmail.com +33 4 71 66 03 14 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/sedivertir/agenda/?wpet_page=2 Les Villettes

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Les Villettes Autres Lieu Les Villettes Adresse Ville Les Villettes lieuville Les Villettes Departement Haute-Loire

Les Villettes Les Villettes Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-villettes/

Salon de la bière Les Villettes 2022-06-18 was last modified: by Salon de la bière Les Villettes Les Villettes 18 juin 2022 Haute-Loire Les Villettes

Les Villettes Haute-Loire