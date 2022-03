Salon de la bière artisanale normande Gruchet-le-Valasse, 3 avril 2022, Gruchet-le-Valasse.

Salon de la bière artisanale normande Gruchet-le-Valasse

2022-04-03 10:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime Gruchet-le-Valasse

Le salon de la bière normande c’est :

52 exposants présents pour vous accueillir dans la Grande Halle de l’Abbaye du Valasse,

Des ateliers de biérologie avec la biérologue Christelle Zanprogno.

De talentueux brasseurs venus des quatre coins de la Normandie dont 3 sont en activité dans l’agglomération de Caux Seine .

Vous retrouverez notamment la célèbre bière de l’Abbaye de Saint-Wandrille, la seule brassée par des moines en France. Mais aussi La Godène produite à Bennetot et La Brotonia à La Mailleraye-sur-Seine.

Ateliers :

11h et 13h : Initiation au mariage de la bière et de certains mets

15h et 16h : Découverte de l’alliance bières/fromages, en collaboration avec la fromagerie de Saint-Vincent-Cramesnil

Pensez à vous inscrire à ces ateliers sur la page Facebook des Amis de la Bière Artisanale Normande.

Le Salon de thé La Laiterie sera ouvert et vous proposera une formule croque comprenant un soft ou une bière, un croque-monsieur ou croque-poulet et un cookie ou un brownie.

+33 2 32 70 46 32 https://www.facebook.com/FetedelaBiereArtisanaleNormande

Gruchet-le-Valasse

dernière mise à jour : 2022-03-03 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine