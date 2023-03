Salon de la bière artisanale normande 2023 Abbaye du Valasse, 2 avril 2023, Gruchet-le-Valasse .

Salon de la bière artisanale normande 2023

289 Rue de la Briarderie Abbaye du Valasse Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime

2023-04-02 10:00:00 – 2023-04-02 18:00:00

Abbaye du Valasse 289 Rue de la Briarderie

Gruchet-le-Valasse

Seine-Maritime

Le Salon de la Bière Artisanale normande revient à l’abbaye du Valasse en ce début du printemps pour une journée conviviale sous le signe de la dégustation !

Venez à la rencontre des 54 exposants, 52 brasseries normandes présentes pour découvrir leurs productions. Retrouvez vos brasseries favorites ou partez à la découverte des 11 nouveautés présentes pour la 1ère fois.

Les représentants de la filière bière auprès de la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie, « Houblons de Normandie » et « Normandie Malt » sont également présents pour rencontrer les professionnels à la recherche de nouveaux produits ou débouchés.

ANIMATION VIKING (à l’extérieur):

L’association rouennaise « Les Enfants de Rollon » a installé un village Viking, sur les pelouses de l’abbaye, devant la Grande Halle. Toute la journée, ils vont animer différents ateliers destinés à toutes les tranches d’âge et qui vont vous faire découvrir des métiers de cette époque, à l’origine de notre région.

ATELIERS BIEROLOGIE :

Christèle Zamprogno, caviste à Cherbourg et biérologue, présente des ateliers / conférences / dégustations :

« Connaître la bière et apprendre à la déguster ». Horaires et inscriptions, à l’accueil du Salon.

BRASSAGE EN DIRECT (à l’extérieur) :

Laurent et son Zytruck, vient également de la Manche pour réaliser en direct une démonstration de brassage pédagogique. Horaires et inscriptions, à l’accueil du Salon.

CONCOURS DE BRASSAGE AMATEUR :

Vers 12h, à l’entrée de la Grande Halle, proclamation des résultats et remise des prix par les élus du secteur, aux élus du podium 2023.

RESTAURATION :

Un traiteur vous attend dans les anciennes écuries, ainsi que plusieurs food-trucks, à l’extérieur, pour vous restaurer.

+33 2 32 70 46 32 https://www.facebook.com/FetedelaBiereArtisanaleNormande

